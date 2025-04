Die britische Singer-Songwriterin FKA Twigs hat ihren geplanten Auftritt beim Coachella abgesagt, da es bei ihrer Nordamerika-Tournee zu Komplikationen mit dem Visum gekommen ist. Sie sollte am Freitag auf der Bühne stehen, am selben Abend, an dem Lady Gaga das Festival eröffnet. In einer auf Social Media geteilten Nachricht sagte Twigs, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, sie sei „am Boden zerstört“, dass sie das Festival absagen müsse und nannte die Entscheidung herzzerreißend. „Es schmerzt mich, dies zu sagen, weil ich mich so sehr darauf freue, euch eine Kreation zu präsentieren, in die ich meine Seele gesteckt habe und von der ich glaube, dass sie zu meinen stärksten Arbeiten gehört, und ich weiß, dass diese Nachricht so viele von euch betrifft, die bereits Pläne gemacht und Geld ausgegeben haben, um diese Shows zu sehen“, sagte Twigs. Die Visaprobleme rühren von einem Fehler im Papierkram her, erklärte sie zuvor und sagte, ihr Produktionsteam habe nicht rechtzeitig die richtigen Papiere ausgefüllt“, um Auftrittsvisa für die USA zu erhalten. Infolgedessen war sie gezwungen, ihre jüngsten Auftritte in Chicago, New York und Toronto abzusagen. Twigs kündigte außerdem an, alle nordamerikanischen Termine in diesem Monat zu verschieben, darunter auch ein geplanter Auftritt auf dem Axe Ceremonia Festival in Mexiko-Stadt, für das das Sonntagsprogramm abgesagt wurde. Twigs, die derzeit als Support für ihr neues Album „Eusexua“ durch Europa und Großbritannien tourt, versprach ihren Fans, dass sie daran arbeitet, die abgesagten Termine so schnell wie möglich nachzuholen. Für die Headline-Shows riet sie den Fans, sich bei ihrer ursprünglichen Verkaufsstelle nach den Details der Rückerstattung zu erkundigen.