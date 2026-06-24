Steven Spielberg zählt zu den erfolgreichsten Filmemachern aller Zeiten, doch sein Einfluss reicht weit über seine Regiearbeiten hinaus. Im Laufe der Jahre hat er sich eine beeindruckende Produzentenkarriere aufgebaut, die Kassenschlager, Experimente und weniger bekannte Projekte umfasst. Hier sind einige Filme, von denen Sie vielleicht noch nie wussten, dass sie von Steven Spielberg stammen… Das bekannteste Beispiel ist „Men in Black“. Der Film erschien 1997 und wurde von Spielberg über Amblin Entertainment produziert. Basierend auf einer weniger bekannten Comicreihe wurde er zum Welterfolg und begründete ein Franchise mit Will Smith und Tommy Lee Jones in den Hauptrollen. Dies unterstreicht Spielbergs Gespür für Science-Fiction als Produzent. Dieselbe Science-Fiction-Sensibilität brachte er auch in „Cowboys & Aliens“ (2011) ein. Der Film basiert auf einem Graphic Novel, wurde unter Spielbergs DreamWorks-Banner produziert und von Jon Favreau inszeniert. Mit Daniel Craig und Harrison Ford in den Hauptrollen vermischte der Film Western- und Science-Fiction-Elemente, blieb aber trotz hochkarätiger Besetzung und Spielbergs Mitwirkung an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurück. Spielberg war auch ausführender Produzent von „True Grit“, dem Remake des John-Wayne-Klassikers der Coen-Brüder. Der von DreamWorks produzierte und von Paramount veröffentlichte Film erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das mit Hilfe eines abgebrühten US-Marshals Gerechtigkeit sucht. Er ist ein Paradebeispiel für Spielbergs häufiges Interesse an Western-Geschichten, wobei er eher als Produzent denn als Regisseur tätig war. Ein weiteres Beispiel ist „Hereafter“, unter der Regie von Clint Eastwood und erschienen 2010. Der Film wurde bei DreamWorks nach einem Drehbuch von Peter Morgan entwickelt, bevor er zu Warner Bros. wechselte. Er thematisiert Menschen, die durch Erfahrungen mit dem Jenseits miteinander verbunden sind, und wurde von Spielberg über seine Produktionsfirma mitproduziert.