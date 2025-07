Kanye West sieht sich mit neuen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Sexhandels von Lauren Pisciotta konfrontiert, einer ehemaligen Assistentin, die zwischen 2021 und 2023 für ihn arbeitete. In einer neu geänderten Klage beschuldigt Pisciotta West der Körperverletzung, der falschen Inhaftierung, des Stalkings und der sexuellen Nötigung, wie TMZ berichtet. Wests Anwalt sagte dem Rolling Stone, dass sie „wegen mangelnder Qualifikation“ gekündigt wurde und beschuldigte sie der „Erpressung und Nötigung“ und nannte ihre Anschuldigungen „unbegründet“. In der Klage wird behauptet, West habe ihr wiederholt sexuelle Avancen gemacht, ihren Körper kommentiert und sie gedrängt, während ihrer Beschäftigung freizügige Kleidung zu tragen. Sie behauptet, West habe sie routinemäßig in unangemessener Weise berührt, sie gewaltsam geküsst und sie ohne ihre Zustimmung sexuellen Situationen ausgesetzt, einschließlich des Versendens und Anforderns expliziter Bilder. Pisciotta sagt, West habe sie unter Druck gesetzt, an seinen sexuellen Begegnungen teilzunehmen und sie anderen im Austausch für Gefälligkeiten angeboten. In der Klage heißt es, West habe sie 2023 nach „mehreren gescheiterten Versuchen, sie zu unerwünschten sexuellen Handlungen zu zwingen“, entlassen. Pisciotta verklagte den Rapper erstmals 2024 wegen sexueller Belästigung, unrechtmäßiger Kündigung und Vertragsbruch und fügte später ihre neuen Forderungen hinzu. In der ursprünglichen Klageschrift behauptete sie, West habe sie während einer Studiositzung, die er gemeinsam mit Sean „Diddy“ Combs moderierte, unter Drogen gesetzt und angegriffen. Pisciottas Anwältin Lisa Bloom sagte dem USA TODAY Network, dass „jede Frau einen respektvollen Arbeitsplatz verdient, der frei von Fummeleien und sexueller Belästigung ist.“