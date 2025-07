Ein Ersatzgeschworener im Prozess gegen Sean Combs wegen Sexhandel und Erpressung sagte, dass das jetzt virale Video von Combs, in dem er Cassie Ventura angreift, den Fall nicht stark beeinflusst hat. Der 37-jährige Angestellte der Vereinten Nationen sagte, er wäre wahrscheinlich zu demselben Urteil gekommen wie die Geschworenen, die Combs vom Vorwurf der kriminellen Verschwörung und des Sexhandels freisprachen. Er merkte an, dass er nicht wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde. „Es gab immer einen kleinen Zweifel“, sagte er und fügte hinzu, dass er während des achtwöchigen Prozesses über 350 Seiten Notizen gemacht habe. Combs, der nach dem Urteilsspruch im Gebet auf die Knie sank, wurde in zwei geringeren Anklagepunkten des Transports zur Prostitution für schuldig befunden und muss weiterhin mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Die Urteilsverkündung ist für den 8. Juli angesetzt, und sein Anwaltsteam drängt auf eine möglichst geringe Strafe. Er äußerte sich auch zu den vor Gericht gezeigten expliziten Videos, die laut Staatsanwaltschaft Combs' Freundinnen bei sexuellen Handlungen mit männlichen Begleitern zeigen. Er nannte das Material „fesselnd“, sagte aber auch, dass einige Teile „zahm“ seien und nicht gezwungen wirkten. Ventura und eine andere Frau, „Jane“, sagten aus, dass sie zu den Begegnungen gezwungen wurden und Drogen nahmen, um damit fertig zu werden. Combs hat alle Anschuldigungen bestritten. Dies war die erste öffentliche Stellungnahme eines der Geschworenen oder eines seiner Stellvertreter seit Beginn des Prozesses. Combs bleibt im Metropolitan Detention Center inhaftiert. Sein Anwalt sagte, der Rechtsstreit sei noch nicht zu Ende und versprach, dass sie „nicht aufhören werden, bis er als freier Mann aus dem Gefängnis kommt.“