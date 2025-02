Die 2025 Grammy Awards zeigten viel Liebe für die Stadt LA, aber es gab einige Künstler, die keine Liebe von der Recording Academy erhalten haben. Obwohl Taylor Swift und Billie Eilish mit jeweils sieben Nominierungen in Führung lagen, blieben sie ohne Auszeichnung. Swifts „The Tortured Poets Department“ und Eilishs „Hit Me Hard and Soft“ waren starke Anwärter, konnten sich aber nicht durchsetzen. Im Gegensatz dazu schrieb Beyoncé Geschichte, als sie für „Cowboy Carter“ ihr erstes Album des Jahres gewann und damit die erste schwarze Frau seit 26 Jahren wurde, die diese Auszeichnung erhielt. Auch Kendrick Lamar hatte einen erfolgreichen Abend und erhielt fünf Auszeichnungen, darunter den Preis für die Platte und den Song des Jahres für „Not Like Us“. Die Nachwuchskünstler Sabrina Carpenter und Chappell Roan wurden ausgezeichnet, wobei Roan den Preis für den besten Nachwuchskünstler erhielt. Überraschend wurde Carpenter vor Eilish und Swift für das beste Pop-Album ausgewählt. Chris Brown gewann seinen ersten Grammy seit über einem Jahrzehnt für das beste R&B-Album. Trotz seiner kontroversen Witze setzte sich Dave Chappelle bei den Grammys mit seinem dritten Preis für das beste Comedy-Album gegen die Abschaffung der Kultur durch. Sierra Ferrell erhielt bei den diesjährigen Grammys die zweitmeisten Auszeichnungen, während Lamar mit fünf Auszeichnungen an der Spitze lag. Der mit einem Grammy ausgezeichnete Songwriter und Produzent Jack Antonoff ging leer aus, obwohl er sechs Nominierungen hatte. André 3000's „New Blue Sun“ war für das Album des Jahres und das beste alternative Jazz-Album nominiert, nahm aber keinen der beiden Preise mit nach Hause. Es wurde erwartet, dass Metallica, die bereits sieben Mal den Preis für die beste Metal-Performance gewonnen hatten, erneut für „Screaming Suicide“ gewinnen würden, aber der Preis ging an Gojira für „Mea Culpa (Ah! Ca ira!)“. Die Associated Press hat Kritik erhalten, weil sie ein Interview mit dem Musiker Babyface auf dem roten Teppich abbrach, um mit Chappell Roan zu sprechen. Einige Medien hatten berichtet, dass Kanye und Bianca Censori den roten Teppich gestürmt haben und rausgeschmissen wurden, aber die „geladenen Gäste“ haben sich einfach entschieden, früher zu gehen, bevor die Zeremonie begann