Elon Musks entfremdete Transgender-Tochter, Vivian Jenna Wilson, hat verraten, dass sie nicht weiß, wie viele Geschwister sie hat. In einem seltenen Interview mit Teen Vogue erzählte die 20-Jährige, dass sie nicht weiß, wie viele Geschwister sie hat und erst durch die Medien von dem neuesten Kind ihres Vaters erfuhr. Das seltene Interview mit Wilson kommt einen Monat nachdem Musk und sein Partner Shivon Zilis ihren Sohn auf der Welt willkommen geheißen haben. Musk, der innerhalb von 20 Jahren Vater von 14 Kindern mit vier verschiedenen Frauen geworden ist, brach den Kontakt zu Vivian ab, nachdem sie sich 2020 als Transgender geoutet hatte. „Ich weiß eigentlich nicht, wie viele Geschwister ich habe, wenn man die Halbgeschwister mitzählt, ich habe von der Sache mit Shivon Zilis zur gleichen Zeit erfahren wie alle anderen auch. Davor hatte ich keine Ahnung“, sagte Wilson. In einem 2024-Interview mit Jordan Peterson sprach Musk über die Transition seiner Tochter und behauptete, dass sie „vom Woke Mind Virus getötet wurde“. Wilson sprach auch den umstrittenen Salut ihres Vaters bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump an. Sie behauptete, die Geste sei „definitiv ein Nazi-Gruß“. Wilson studiert derzeit Sprachen in Tokio und hofft, die Transgender-Gemeinschaft weiterhin zu stärken und zu unterstützen.