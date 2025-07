Die diesjährigen Emmy-Nominierungen brechen alle Rekorde: Die Filmlegenden Harrison Ford und Kathy Bates führen die Liste der Nominierten für 2025 an und schreiben damit Geschichte. Der 83-jährige Harrison Ford wurde für „Shrinking“ zum ersten Mal für einen Emmy nominiert und ist damit der zweitälteste Nominierte für einen Nebendarsteller in einer Komödie. Den Rekord in dieser Kategorie hält derzeit Alan Arkin, der 2020 mit 86 Jahren eine Nominierung für „The Kominsky Method“ erhielt. Kathy Bates, 77, hat ebenfalls Geschichte geschrieben und ist die älteste nominierte Hauptdarstellerin in einem Drama für „Matlock“, eine CBS-Neuauflage des klassischen Justizdramas. Die bisherige Rekordhalterin war Angela Lansbury, die 1996 mit 70 Jahren für „Murder, She Wrote“ nominiert wurde. „Severance“ führte die Liste der Nominierungen an und erhielt 27 Nominierungen, darunter für die Kategorie „Herausragende Dramaserie“ und alle wichtigen Schauspielkategorien für eine Dramaserie. Zu den weiteren nominierten Serien gehören „The White Lotus“, „The Pitt“, „The Studio“, „Shrinking“ und „The Last of Us“, die jeweils mehrere Nominierungen in den Kategorien Herausragende Darsteller und Serie erhielten. Die 77. Primetime Emmy Awards finden am 14. September statt und werden von Nate Bargatze moderiert.