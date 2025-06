Eminems Verlag Eight Mile Style hat eine Urheberrechtsklage gegen Meta eingereicht und wirft dem Tech-Giganten vor, Musik ohne ordnungsgemäße Lizenzierung zu verbreiten. In der vor einem Bundesgericht in Michigan eingereichten Klage wird behauptet, dass Meta Eminems Songs „in Millionen von Videos“ verwendet hat, die „milliardenfach“ ohne Genehmigung angesehen wurden. „Metas jahrelanger und andauernder Verstoß ... ist ein weiterer Fall eines Billionen-Dollar-Unternehmens, das die kreativen Bemühungen von Musikern ausnutzt“, heißt es in der Klage. Eight Mile Style ist Eigentümer von 243 Kompositionen, darunter „Lose Yourself“ und „Forgot About Dre“. In der Klage wird behauptet, dass Karaoke-, Klavier- und Coverversionen auf den Meta-Plattformen verbleiben. Das Unternehmen behauptet, Meta habe die Titel wissentlich gespeichert und über seine Musikbibliotheken zur Verwendung auf Facebook, Instagram und WhatsApp verbreitet. Der Verlag fordert Schadenersatz für entgangene Gewinne und den Wert des Urheberrechts in Höhe von bis zu 150.000 Dollar pro Werk für alle drei Plattformen, insgesamt also 109.350.000 Dollar. Eight Mile Style fordert außerdem eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, um die weitere unerlaubte Nutzung von Eminems Katalog zu unterbinden. Die Klage folgt auf die erfolglose Klage von Eight Mile Style gegen Spotify, bei der ein Richter entschied, dass die Streaming-Plattform durch eine Lücke bei den Lizenzgebühren vor der Haftung geschützt ist.