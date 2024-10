Eminem wird bald Großvater, wie er im Musikvideo zu "Temporary" verkündet, in dem er die Schwangerschaft seiner Tochter Hailie Jade ankündigt. Das Musikvideo zu dem emotionalen Track des Rappers zeigt Heimvideos aus dem Jahr 1999 und mehrere Fotos von ihm und seiner Tochter. In einem der aktuellen Heimvideos wird dem 'Without Me'-Rapper ein Trikot mit der Aufschrift „Grandpa“ überreicht, zusammen mit Ultraschallfotos. Hailie Jade bestätigte die Schwangerschaft nach der Veröffentlichung des Videos mit einem Instagram-Post mit der Überschrift „Mom & Dad est. 2025“. Der 'Lose Yourself'-Rapper hat seine Tochter häufig in seinen Songs erwähnt und ihr sogar ganze Tracks wie 'Hailie's Song' und 'Mockingbird' gewidmet. Jade ist Eminems einzige leibliche Tochter, die er mit seiner Ex-Frau Kim Scott teilt.