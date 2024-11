Elton John hat enthüllt, dass er aufgrund einer schweren Augeninfektion seit vier Monaten nicht mehr sehen kann. In einem Interview bei „Good Morning America“ verriet der Sänger, dass er im Juli aufgrund der Infektion die Sehkraft seines rechten Auges verloren hat. Der EGOT-Preisträger fuhr fort: „Es gibt Hoffnung und Ermutigung, dass es wieder gut wird, aber ich stecke irgendwie im Moment fest.“ John fügte hinzu, dass er nicht in der Lage ist, ins Studio zu gehen und Aufnahmen zu machen, weil er „für den Anfang keinen Text sehen kann.“ Der 77-Jährige unterzog sich in diesem Jahr auch einer Knieoperation, die ihn daran hinderte, an den Emmys teilzunehmen, bei denen er für die beste Varieté-Sendung (live) ausgezeichnet wurde. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme bezeichnete sich der 'I'm Still Standing'-Sänger als „der glücklichste Mann der Welt“. In der neuen Disney+ Dokumentation „Elton John: Never Too Late“ gewährt John einen Einblick in sein persönliches Leben und teilte mit: „Ich bin so stolz auf die Dokumentation.“