Elon Musk hat auf Jimmy Kimmel reagiert, nachdem dieser in einem Interview mit Fox News Tesla-Demonstranten als „geistesgestört“ bezeichnet und ihnen eine „ psychische Krankheit“ unterstellt hatte. In der Sendung 'Jimmy Kimmel Live!' antwortete der 57-jährige Kimmel: „Wenn man eine Kettensäge zückt, um die Entlassung von Tausenden von Menschen zu feiern, werden sie wütend“, und bezog sich dabei auf Musks jüngsten Stunt auf der Bühne des CPAC. Er fügte hinzu: „Wenn man einen, vielleicht zwei Nazi-Gruß macht, geraten alle völlig aus dem Häuschen! Musk schlug auf X zurück und nannte Kimmel „einen Idioten“ und später „einen unlustigen Idioten“. Kimmel sprach auch die jüngsten Probleme von Tesla an, darunter sinkende Aktienkurse und eine Reihe von Brandanschlägen auf Ausstellungsräume. Er verurteilte die Anschläge, scherzte aber: „Ein Auto anzuzünden ist vielleicht nicht gut für die Umwelt. Ich glaube nicht, dass sie das im Sinn hatten, als sie das Elektroauto erfunden haben“. „In Las Vegas hat jemand einen Molotow-Cocktail auf ein Tesla-Servicezentrum geworfen. Mindestens fünf Teslas sind in die Luft geflogen, einer durch den Molotow-Cocktail und vier, weil Teslas das eben manchmal tun... Niemand sollte Brände legen. Man könnte jemanden umbringen, jemanden verletzen. Elon Musk mag sich nicht um andere Menschen kümmern, aber anständige Amerikaner sollten das tun“, sagte Kimmel. Unterdessen erklärte der Tesla-Investor Ross Gerber gegenüber Sky News, dass Musk zu zwiespältig geworden sei und als CEO zurücktreten sollte. Er kritisierte, dass Musk sich auf die Kürzung von Bundesbehörden konzentriere, anstatt Tesla zu führen, und sagte, dies habe Empörung und Proteste gegen das Unternehmen ausgelöst.