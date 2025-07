Ellen DeGeneres hat verraten, dass sie mit ihrer Frau Portia de Rossi als Reaktion auf die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump nach Großbritannien gezogen ist. Bei einer Live-Veranstaltung in Cheltenham bestätigte sie, dass sie am Tag vor der Wahl 2024 in den Cotswolds ankamen und mit der Nachricht von Trumps zweitem Wahlsieg aufgewacht sind. Ursprünglich hatte das Paar geplant, in Teilzeit im Vereinigten Königreich zu leben und ein Haus in den Cotswolds zu kaufen, nachdem ihre Talkshow 2022 aufgrund von Vorwürfen über einen toxischen Arbeitsplatz beendet wurde. Nach Trumps Sieg beschlossen sie jedoch, dauerhaft hierher zu ziehen. „Wir bleiben hier“, dachte DeGeneres, nachdem sie Nachrichten von Freunden erhalten hatte. DeGeneres beschrieb die Landschaft als „absolut schön“ und sagte, dass sie sich aufgrund des friedlichen Lebensstils, der charmanten Architektur und der höflichen Kultur in das Vereinigte Königreich verliebt habe. Sie wies auch darauf hin, dass sie in England wieder heiraten könnten, da die Rechte von LGBTQ+ in den USA zunehmend bedroht sind, insbesondere nach der Abstimmung der Südbaptisten gegen die Homo-Ehe. „Ich wünschte, wir wären an einem Punkt, an dem es keine Angst mehr macht, so zu sein, wie man ist“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Fortschritte in den USA nach wie vor begrenzt sind. DeGeneres ging auch auf die Kontroverse um ihre Talkshow ein und sagte, dass ihre unverblümte Persönlichkeit missverstanden worden sein könnte: „Es ist so einfach: Ich bin direkt... bedeutet das, dass ich gemein bin?“ Kürzlich unterstützte sie Rosie O'Donnell auf Instagram, nachdem Trump O'Donnell eine „Bedrohung für die Menschheit“ genannt hatte. O'Donnell, die Anfang des Jahres nach Irland gezogen ist, äußerte ähnliche politische Bedenken.