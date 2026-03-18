Die 98. Oscarverleihung erreichte auf ABC und Hulu 17,8 Millionen Zuschauende. Dies entspricht einem Rückgang von 9% gegenüber den 19,7 Millionen Zuschauenden des Vorjahres und ist die niedrigste Zuschauerzahl seit 2022. Laut Nielsen-Daten erzielte die Übertragung in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen ein Rating von 3,92, niedriger als die 4,54 im Jahr 2025, aber etwas höher als die 3,82 im Jahr 2024. Trotz des Rückgangs ist die Sendung weiterhin die meistgesehene Unterhaltungssendung zur Hauptsendezeit in der Saison 2025/26. Die von Conan O’Brien moderierte Zeremonie spiegelte einen breiteren Trend wider, der sich durch die gesamte Award-Saison zog. Die Zuschauendenzahlen der Golden Globe Awards sanken im Januar um 6% auf 8,66 Millionen, und die Grammy Awards verzeichneten im Februar einen ähnlichen Rückgang von 6% auf 14,4 Millionen. Trotz des Rückgangs dominierten die Oscars den Abend in allen wichtigen Zielgruppen, wobei die Reichweite in den sozialen Medien im Vergleich zum Vorjahr um über 42% stieg. Der Zuschauendenückgang folgt auf drei Jahre in Folge mit steigenden Zahlen, nachdem die Einschaltquoten 2021 während der Pandemie einen Tiefstand erreicht hatten.