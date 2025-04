Das Model und die Schauspielerin Emily Ratajkowski gehört zu den jüngsten Prominenten, die den kürzlich durchgeführten Weltraumflug von Blue Origin kritisieren. In einem auf TikTok geposteten Video teilte Ratajkowski ihre Gedanken zu der Expedition mit, bei der eine rein weibliche, mit Stars besetzte Crew für 11 Minuten ins All geschickt wurde. Das Model, das auf der Video-Sharing-Plattform 2,7 Millionen Follower hat, bezeichnete die kurze Expedition als „Parodie“ und kritisierte die Beteiligten des Fluges. „Diese Weltraum-Mission heute Morgen? Das ist Endzeit-Sch**ß. Das ist mehr als eine Parodie. Dass du dich um Mutter Erde sorgst und es um Mutter Erde geht, und du fliegst in einem Raumschiff, das von einem Unternehmen gebaut und bezahlt wird, das im Alleingang den Planeten zerstört?“, so das Model in dem Video. Ratajkowski forderte die Zuschauer auf, „sich den Zustand der Welt anzusehen“ und über all die Ressourcen nachzudenken, die in die Mission geflossen sind, bevor sie den 27-sekündigen Clip mit den Worten beendete, sie sei „angewidert“. Auch die Schauspielerinnen Olivia Wilde und Olivia Munn kritisierten die Mission. Wilde teilte das Bild in ihrer Instagram-Story mit der Bildunterschrift: „Eine Milliarde Dollar hat wohl ein paar gute Memes gekauft.“ Blue Origin, das dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört, flog sechs Frauen in weniger als zehn Minuten an den Rand des Weltraums und wieder zurück, wobei sie vor der Rückkehr etwa drei Minuten im All verbrachten. An Bord der New Shepard-Rakete waren Lauren Sánchez, Katy Perry, Gayle King, Aisha Bow, Amanda Nguyen und Kerianne Flynn. Perry bezeichnete die Reise als „höchsten Höhepunkt“ und küsste nach der Landung den Boden, wobei sie zu Ehren ihrer Tochter ein Gänseblümchen in der Hand hielt.