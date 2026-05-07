Jane Fonda und Medienmogul Ted Turner ließen sich zwar vor über zwei Jahrzehnten scheiden, doch ihre Beziehung blieb lange nach ihrem Ende eine der faszinierendsten Partnerschaften Hollywoods. Nach der traurigen Nachricht von Turners Tod im Alter von 87 Jahren erinnern sich viele an seine stürmische Romanze mit der Oscar-Preisträgerin. Das Paar war von 1991 bis 2001 verheiratet. Obwohl sie aus scheinbar völlig unterschiedlichen Welten stammten, gab Fonda einmal zu, dass ihre Verbindung einfach funktionierte. Turner soll 1990, kurz nach ihrer Trennung von dem Politiker Tom Hayden, erstmals Kontakt zu Fonda aufgenommen haben. Fonda sagte damals dem People-Magazin: „Er wollte wissen, ob ich für ein Date zu haben wäre.“ Sie gab zu, anfangs gezögert zu haben, Turner zu treffen, doch die beiden wurden schnell unzertrennlich. Ihre Romanze überraschte viele. Turner war als skrupelloser Milliardär und Geschäftsmann aus Atlanta bekannt, während Fonda seit Langem mit Hollywood-Aktivismus und liberaler Politik in Verbindung gebracht wurde. Dennoch sagte Fonda einmal dem People-Magazin: „Ted kann mit mir mithalten. Er ist ein sehr, sehr lustiger, liebenswerter und komplexer Mensch.“ Das Paar heiratete 1991 auf Turners Plantage in Florida und vereinte seine großen Familien. Obwohl die Ehe 2001 geschieden wurde, blieben sie danach bemerkenswert eng befreundet. Tatsächlich bezeichnete Fonda Turner nach der Trennung laut People-Magazin als ihren „Lieblings-Ex-Mann!“. Jahre später erklärte sie, warum sie weiterhin ein gutes Verhältnis pflegten, und sagte 2008: „Das Leben ist zu kurz für Streit.“ Die genaue Todesursache von Turner ist noch nicht bekannt. Er war jedoch 2018 mit Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert worden. Fonda teilte nach seinem Tod sogar einen Nachruf auf Instagram und schrieb: „Er hatte ein erfülltes Leben, einen brillanten Verstand und einen wunderbaren Sinn für Humor.“