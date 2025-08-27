Ein Ausschnitt aus einem Rolling Stone-Interview mit Zoë Kravitz und Austin Butler ging viral, nachdem Kravitz angedeutet hatte, dass hinter dem Namen der Band Pearl Jam eine pornografische Bedeutung stecke. „Ich habe eine Frage“, fragte Kravitz ihren „Caught Stealing“-Co-Star Butler und den Rolling Stone-Kritiker David Fear während eines Quizspiels über die Neunzigerjahre. „Wie alt warst du, als du gemerkt hast, was Pearl Jam bedeutet? Es ist Sperma, Alter.” „Ich habe auch gehört, dass es sich um eine Marmelade handelte, die Eddie Vedders Großmutter hergestellt hat und die halluzinogene Wirkung hatte”, antwortete Fear. „Wenn man sie aß, hatte man Visionen.” 1991 erzählte Vedder dem Rolling Stone, dass „Urgroßvater Indianer war und total auf Halluzinogene und Peyote stand. „Urgroßmutter Pearl hat früher diese halluzinogene Konfitüre gemacht ... Wir haben allerdings kein Rezept dafür.“ Die Band gab später in einem Rolling Stone-Titelartikel aus dem Jahr 2006 zu, dass die Geschichte „völliger Blödsinn“ war. Die wahre Geschichte ist, dass die Band sich kurzzeitig Mookie Blaylock nannte, nach dem NBA-Star, bevor sie erkannte, dass sie dafür verklagt werden könnte. Anfang 1991 spielte Bassist Jeff Ament mit dem Wort „Pearl“, aber es fehlte noch etwas. Im Februar desselben Jahres sah die Band Neil Young und Crazy Horse im Nassau Coliseum. „[Young] spielte etwa neun Songs in drei Stunden“, erinnert sich Ament. „Jeder Song war wie ein fünfzehn- oder zwanzigminütiger Jam. So kam ‚Jam‘ zum Namen hinzu. Zumindest erinnere ich mich so daran“, erklärte er. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Mythos um Grandma Pearl bereits festgesetzt, und alternative Theorien wie die von Kravitz erwähnte verschwanden nie wirklich.