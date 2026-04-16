Katy Perry ist einer der bekanntesten Popstars der Moderne, berühmt für ihr extravagantes Image und ihre Chart-Hits. Sie erlangte Ende der 2000er-Jahre Berühmtheit mit eingängigen Singles und erreichte mit ihrem Album „Teenage Dream“ (2010) den Höhepunkt ihrer Karriere. Das Album brachte eine Reihe von Nummer-eins-Hits hervor, stellte den Rekord von Michael Jackson ein und etablierte sie als eine der prägendsten Künstlerinnen des Jahrzehnts. Doch selbst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sorgte Perrys Musik für Kontroversen. Ihr früher Hit „I Kissed a Girl“ wurde aufgrund seiner Darstellung von Sexualität kritisiert, und diese Spannung zwischen ihrer Pop-Persona und der öffentlichen Reaktion begleitete sie durch ihre gesamte Karriere. Mit dem Wandel der Musikindustrie versuchte Perry, sich weiterzuentwickeln. Ihr Album „Witness“ (2017) markierte einen Schritt hin zu einem sozialkritischeren Image, erreichte aber nicht denselben kommerziellen oder Kritikererfolg. In den folgenden Jahren gelang es ihren Veröffentlichungen nicht, an die Erfolge ihrer früheren Ära anzuknüpfen. In jüngster Zeit stießen ihre Comeback-Versuche auf gemischte Reaktionen. Ihre Single „Woman’s World“ wurde als Empowerment-Hymne positioniert, erntete jedoch Kritik für ihre Botschaft und die Produktionsweise. Hinzu kam die erneute Aufmerksamkeit für ihre berufliche Verbindung zu Dr. Luke, der zuvor von Kesha mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert worden war. Perry wies nun selbst die von der Schauspielerin Ruby Rose erhobenen Vorwürfe sexueller Belästigung zurück. Diese beziehen sich auf einen Vorfall, der sich vor über zehn Jahren in einem australischen Nachtclub ereignet haben soll. Die Anschuldigung hat die ohnehin schon komplizierte öffentliche Debatte weiter angeheizt und Perry weiterhin im Rampenlicht gehalten, während die Diskussionen um ihre Karriere, ihr Image und ihre Vergangenheit weitergehen.