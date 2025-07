Dean Cain hat in einem Interview mit TMZ die Richtung kritisiert, in die Hollywood Superman führt, und die jüngsten Darstellungen als zu „woke“ bezeichnet. Cain, der die Hauptrolle des Superman in „Lois & Clark“ spielte, sagte, er sei besorgt darüber, wie sehr „geliebte Charaktere“ wie Superman verändert werden, „um in der heutigen Zeit zu bestehen“. Er kritisierte insbesondere Supermans aktualisiertes Motto „Wahrheit, Gerechtigkeit und ein besseres Morgen“ und sagte, dass der ursprüngliche Satz nicht ohne Grund „den amerikanischen Weg“ beinhaltete. Superman als eine Geschichte von Einwanderern darzustellen, wie es Regisseur James Gunn getan hat, sei ein „Fehler“, der dem Film schaden könnte. Gunn hatte ursprünglich gegenüber der Sunday Times erklärt: „"Superman" ist die Geschichte Amerikas... ein Einwanderer von einem anderen Ort.“ Cain argumentierte, die USA seien bereits „einwandererfreundlich“, und warnte davor, „Regeln“ fallen zu lassen, die seiner Meinung nach für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich sind. Trotz seiner Bedenken sagte Cain, er „drücke die Daumen, dass der Film ein Erfolg wird“ und lobte den Ton und den Humor des Films. Als Gunn bei der Premiere auf die Reaktionen angesprochen wurde, sagte er: „Dies ist ein Film über Freundlichkeit... Ich denke, er ist für jeden geeignet.“