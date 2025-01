Ed Sheeran hat Berichte bestritten, wonach er die Silvesterparty von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling besucht haben soll, und bezeichnete die Behauptungen als „kontrovers und schädlich“. Der 33-jährige Sänger stellte das Gerücht in Reaktion auf einen X-Post der Transgender-Nachrichtensprecherin India Willoughby klar. Sheeran teilte einen Screenshot von Willoughbys Post auf seiner Instagram-Story, in dem es hieß: „Wie Ed Sheeran den verwundeten [Israel Defence Forces]-Soldaten Freude gebracht hat - eine Stellungnahme.“ In dem Posting fügte Willoughby hinzu: „Ed Sheeran war angeblich auch auf J.K. Rowlings Silvesterparty.“ Der „Shape of You“-Sänger dementierte die Behauptungen und schrieb: „Bei allem Respekt, India Willoughby und alle anderen Journalisten, die über diese beiden Geschichten berichtet haben, keine davon ist wahr. Ich habe das neue Jahr mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht.“ Sheeran stellte außerdem klar, dass das Gerücht über seinen Auftritt für verwundete Soldaten tatsächlich bei einem „großen öffentlichen Konzert“ in Zypern im Jahr 2024 aufgetreten sei. Rowling hat in den letzten Jahren wegen ihrer Haltung zu transsexuellen Frauen, die viele für transphobisch halten, viel Kritik einstecken müssen. Die Autorin hat bereits gesagt, dass sie lieber ins Gefängnis gehen würde, als eine transsexuelle Person mit dem von ihr bevorzugten Pronomen anzusprechen.