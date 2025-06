Amazon MGM Studios hat bekannt gegeben, dass Denis Villeneuve beim nächsten „James Bond“-Film Regie führen wird. Er wird auch als ausführender Produzent fungieren. Villeneuve, der sich selbst als „eingefleischter James-Bond-Fan“ bezeichnet, sagte, er wolle „die Tradition ehren“ und gleichzeitig die Zukunft des Franchise gestalten. Die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson traten im Februar zurück, was Fragen über die neue Ausrichtung der Serie aufkommen ließ. „Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, seit Dr. No mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Land. Ich beabsichtige, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen“, so Denis Villeneuve Amy Pascal und David Heyman, die bereits an den Filmen „Spider-Man“ und „Harry Potter“ gearbeitet haben, werden als Produzenten mitwirken. Der Chef von Amazon Studios, Mike Hopkins, bezeichnete Villeneuve als einen „Meister des Kinos“, der für eine „fesselnde Erzählweise“ bekannt ist, die das Publikum weltweit anspricht. Die Besetzung des Films ist noch unbestätigt, wobei Aaron Taylor-Johnson und James Norton zu den Favoriten für die Rolle des Bond gehören. Villeneuve führte bereits bei Blockbustern wie „Arrival“, „Sicario“ und „Blade Runner 2049“ Regie. Zuletzt spielten seine „Dune“-Filme weltweit über 1 Milliarde Dollar ein.