Drakes Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group (UMG) ist weiter vorangeschritten, da ein Richter die Offenlegung der Unterlagen genehmigt hat, so dass sein Anwaltsteam wichtige Führungskräfte befragen und Dokumente anfordern kann. Diese Entscheidung kommt, nachdem der Versuch von UMG, den Prozess zu verzögern, abgelehnt wurde, was eine wichtige Entwicklung im laufenden Rechtsstreit zwischen dem Rapper und dem Plattenlabel darstellt. In einer Stellungnahme sagte Drakes Anwalt Michael Gottlieb, dass es nun „an der Zeit ist, zu sehen, was UMG so verzweifelt versucht hat zu verbergen“. Im Januar beschuldigte Drake UMG, die falschen Behauptungen, er sei pädophil, durch Texte in Kendrick Lamars 'Not Like Us' zu unterstützen, aber Lamar wird in der Klage nicht genannt. Drake behauptet, UMG habe gewusst, dass die Behauptungen falsch waren, habe aber den Profit über das Wohlergehen des Künstlers gestellt, und letzten Monat beantragte UMG die Abweisung der Klage und bezeichnete sie als „fehlgeleitet“. UMG argumentiert, dass Drakes Klage eine Folge davon ist, dass er ein Rap-Battle gegen Lamar verloren hat, und kritisiert ihn dafür, dass er „den Verlust nicht akzeptiert“ und behauptet, die Klage sei ein „Versuch, seine Wunden zu heilen“. UMG hob die Hin- und Herbewegung in dem Rap-Battle hervor und wies auf Drakes Beteiligung und seinen Wunsch hin, dass Lamar weiterhin antwortet, da beide insgesamt neun Diss-Tracks veröffentlichten. UMG argumentierte, dass die Klage das Genre und den Kontext des Diss-Tracks außer Acht lasse und behauptete, dass 'Not Like Us' nicht verleumderisch sei, eine Behauptung, die Drakes Anwaltsteam zurückwies. Gottlieb wies den Versuch von UMG zurück, die Klage abzuweisen, und bezeichnete dies als Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, während sich beide Seiten auf einen langwierigen Rechtsstreit vorbereiten.