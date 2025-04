Der kanadische Rapper Drake bereitet sich auf einen möglicherweise langwierigen Prozess gegen die Universal Music Group vor, da die Vergleichsgespräche noch nicht stattgefunden haben. Laut der im November eingereichten Klageschrift wird der Fall voraussichtlich drei Wochen dauern, in denen der Rapper vor einer New Yorker Jury erscheinen wird. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham heißt, verklagt das Musikunternehmen wegen angeblich verleumderischer Behauptungen. Der Streit begann, als sein Rapperkollege Kendrick Lamar seinen Hit 'Not Like Us' veröffentlichte, in dem er andeutet, dass Drake ein „zertifizierter Pädophiler“ sei. Drake behauptet in seiner Klageschrift, dass Universal sein Wohlergehen missachtete und stattdessen aus den verleumderischen Äußerungen Kapital schlug. „UMG fuhr dreist damit fort, den [Song] zu veröffentlichen und zu promoten, selbst nachdem [Drakes] Haus von einem bewaffneten Mann angegriffen wurde, nachdem seine Geschäfte verunstaltet wurden, nachdem [Drake] UMG auf die Unwahrheit der Anschuldigungen aufmerksam machte und nachdem UMG wusste, dass die Öffentlichkeit die Anschuldigungen für wahre Tatsachenbehauptungen hielt“, so Drakes Anwaltsteam. Universal beantragte die Abweisung der Klage, bezeichnete sie als „unlogisch“ und beschuldigte Graham, Lamars kreativen künstlerischen Ausdruck „zum Schweigen bringen“ zu wollen. Graham wurde kürzlich Zugang zu den Dokumenten der Plattenfirma gewährt, darunter Kopien von Lamars Plattenvertrag und Informationen über die Gehälter der leitenden Angestellten. Ein kürzlich ergangener Beschluss von Richterin Jeannette A. Vargas lehnte den Antrag der Plattenfirma auf eine Pause bei der Beweisaufnahme ab. Während seines Auftritts mit 'Not Like Us' beim Super Bowl 2025 schien Lamar Graham direkt anzugreifen, indem er in die Kamera schaute, als er die Zeile „ Sag mal, Drake, ich höre, du magst sie jung“ sagte. Der Halbzeitauftritt löste eine breite Online-Diskussion unter Rap-Fans und Social-Media-Nutzern aus, die die Anschuldigungen gegen Graham weiter anheizte. Die Fans spekulierten, dass Drake sich über Lamar lustig machte, indem er in seinem 'Nokia'-Musikvideo einen visuellen Filter verwendete, der dem in Lamars 'Not Like Us' sehr ähnlich war, was auf eine absichtliche Anspielung schließen lässt. Eine Anhörung über den Antrag von Universal auf Klageabweisung soll im Juni 2025 stattfinden.