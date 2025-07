Drake schloss sich den Fans in Birmingham, England, an, um Ozzy Osbourne zu ehren, nachdem die Heavy-Metal-Legende an diesem Tag im Alter von 76 Jahren verstorben war. Der Rapper besuchte die Black Sabbath Bench, wo Fans Blumen und Briefe hinterlassen hatten. Er goss Tequila daneben aus, um der Heavy-Metal-Ikone Tribut zu zollen. „Ich bin nur hierhergekommen, um jemandem Respekt zu zollen, der sein Leben in vollen Zügen gelebt hat“, sagte Drake gegenüber der New York Times. Drake bezeichnete Osbourne als „kulturellen Meilenstein“, selbst für Menschen, die mit seiner Musik nicht vertraut sind, und teilte einen kurzen Tribut auf Instagram, bevor er ihn wieder löschte. „Habe gestern Abend mit der NY Times auf Ozzy getrunken“, schrieb er in der Bildunterschrift zu einem Foto der mit Blumen bedeckten Bank. Osbournes Familie bestätigte seinen Tod am 22. Juli mit einer Erklärung, in der sie schrieb: „Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren.“ „The Prince of Darkness“ hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter die Diagnose Parkinson im Jahr 2019 und mehrere Stürze. Drake trat im Rahmen seiner „$ome $pecial $hows 4“-Tournee in Birmingham auf, bevor er nach Manchester und Amsterdam weiterreist.