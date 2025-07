Die Fans lassen die Fehde zwischen Drake und Kendrick Lamar nicht abklingen, insbesondere während Drakes „$ome $exy $ongs 4 UK”-Tournee in Birmingham. Während der Show skandierten die Fans lautstark „F**k Kendrick”. Drake reagierte auf der Bühne mit den Worten: „Okay, okay, okay. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht zustimme.” Ähnliche Sprechchöre brachen während Drakes Headliner-Auftritten beim Wireless Festival aus, wo das Publikum den Satz während aller drei Auftritte wiederholte. An einem Punkt unterbrach Drake sogar die Show und sagte zu seinem Sicherheitsmann: „Hol mir einen Shot.” Dann fügte er hinzu: „Darauf trinke ich.” Die Rivalität zwischen Drake und Kendrick entfachte sich 2024 erneut und gipfelte in Kendricks Halbzeitauftritt beim Super Bowl mit „Not Like Us“. Bevor er seinen Auftritt in Birmingham beendete, gab Drake ein kurzes Update zu „Iceman“ und sagte dem Publikum: „Ich arbeite an meinem Album „Iceman“, also haben wir viel zu besprechen.“ Drake und PARTYNEXTDOOR werden ihre Europatournee im September fortsetzen, mit Stationen in Amsterdam, Belgien, Zürich, Mailand, Paris und weiteren Orten.