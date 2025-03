Die „Drake & Josh“-Stars Drake Bell und Josh Peck trafen sich kürzlich in Ben Soffers und Pecks „Good Guys“-Podcast wieder, um über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu der Nickelodeon-Sitcom zu sprechen. Die ehemaligen Co-Stars sprachen über die fünfteilige Doku-Serie „Quiet On Set“, die 2024 veröffentlicht wurde und die toxische und missbräuchliche Kultur hinter den beliebten Kindersendungen der 1990er und frühen 2000er Jahre beschreibt. In der Doku-Serie enthüllte Bell, dass er im Alter von nur 15 Jahren während der Dreharbeiten zu „The Amanda Show“ vom Dialog-Coach Brian Peck sexuell missbraucht wurde. „Wo ich mich am wohlsten fühlte, wo ich am glücklichsten war, war, wenn ich mit euch am Set war, und das Schlimmste war, dass das Monster jeden Tag da war“, erklärte Bell in dem Podcast. Sein Co-Star Josh Peck, der nicht mit Brian verwandt ist, erinnerte sich daran, „ein Gefühl“ gehabt zu haben, dass etwas passiert war, aber er erklärte, dass er sich des Ausmaßes des Missbrauchs nicht bewusst war, bis die Doku-Serie ausgestrahlt wurde. Im Jahr 2004 wurde Brian Peck zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er der unzüchtigen Handlungen mit einem 14- oder 15-jährigen Kind sowie der oralen Kopulation mit einer Minderjährigen unter 16 Jahren für schuldig befunden worden war. Peck verurteilte den mangelnden Schutz für Kinderdarsteller zu dieser Zeit und erinnerte an unangemessene Interaktionen am Set und die Arbeit unter „tyrannischen Chefs“. Die beiden waren während der Dreharbeiten zu „The Amanda Show“ „unzertrennlich“, erlebten aber bei den Dreharbeiten zu „Drake & Josh“ eine schwierige Phase, die Bell auf die Situation mit Brian Peck zurückführte. Bell wurde aufgrund des Zerwürfnisses nicht zu Pecks Hochzeit 2017 eingeladen, was ihn sehr verletzte, wie er sich erinnert. Damals twitterte er als Reaktion auf die Situation: „Die Bande sind offiziell gekappt“. Das Gespräch wird in einer zukünftigen Podcast-Folge fortgesetzt.