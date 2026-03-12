Wie wurde Dr. Dre vom DJ aus Compton zum Milliardär? Hier ist die Wahrheit über seinen langen, lauten Weg zum Milliardenvermögen. Geboren 1965 als Andre Romelle Young, war Dre in der Schule nicht gerade ein Überflieger. Aufgewachsen in Compton, deuteten seine Noten an der Centennial High School nicht gerade auf eine Karriere in großen Konzernen hin. Ein gescheiterter Versuch, eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker zu beginnen, trieb ihn stattdessen zur Musik. Der Wendepunkt kam im Nachtclub Eve After Dark, wo Dre mit dem DJing begann und mit Sounds experimentierte. Bald schloss er sich der World Class Wreckin’ Cru an, bevor er N.W.A. mitgründete – die Gruppe, die den Westcoast-Rap revolutionierte. Dann tat Dre, was große Produzenten tun: Er baute Imperien aus dem Talent anderer auf. Er verhalf Snoop Dogg und Eminem zum Durchbruch und produzierte Legenden wie 2Pac und Mary J. Blige. Entscheidend war, dass er die Tantiemen für die von ihm produzierte Musik behielt – die Einnahmen rissen also nie ab. Dann kam der eigentliche Coup: Beats by Dre. Die stylischen Kopfhörer, die 2008 zusammen mit Jimmy Iovine auf den Markt kamen, wurden schnell zum Statussymbol und von Stars wie will.i.am und LeBron James getragen. Als Apple Beats 2014 für 3 Milliarden Dollar kaufte – die bis dahin größte Akquisition in der Geschichte des Unternehmens –, zahlten sich Dres Geschäftssinn und sein Gespür für Geschäfte auf spektakuläre Weise aus. Fast zwölf Jahre, nachdem er scherzhaft behauptet hatte, er sei „der erste Hip-Hop-Milliardär“, bestätigten die Zahlen endlich seinen Anspruch. 2026 wurde er von Forbes offiziell als Milliardär geführt. Wie sich herausstellte, lag er mit seiner eigenen Prognose einfach nur zu früh.