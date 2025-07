Dolly Parton legt nach dem Tod ihres Mannes Carl Dean eine Pause vom Songschreiben ein und teilte dies in Khloé Kardashians „Khloé in Wonder Land“-Podcast mit. Parton sprach über ihre anhaltende Liebe zum Songwriting und sagte: „Alles beginnt mit einer Geschichte oder einem Song“ Sie fügte hinzu, dass das Schreiben von Songs sie tief mit Gott verbinde, was es nicht nur zu einer Arbeit, sondern zu einer spirituellen Erfahrung mache. Auf die Frage nach einer Schreibblockade sagte Parton, dass ihr „Ehemann vor drei Monaten verstorben ist“, was es ihr schwer macht, aktuelle Projekte zu beenden. Der Country-Star sagte, sie „lege alles auf Eis“, weil sie sich den emotionalen Luxus des Songschreibens im Moment nicht leisten könne. Dean starb im März im Alter von 82 Jahren. Die beiden waren über 60 Jahre verheiratet, nachdem sie sich in Nashville vor einem Wishy Washy Waschsalon kennengelernt hatten. Parton postete damals auf Social Media: „Worte können der Liebe, die wir geteilt haben, nicht gerecht werden... Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl.“