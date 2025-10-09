Dolly Parton hat sich persönlich zu Wort gemeldet, nachdem sich in dieser Woche viele Fans Sorgen um ihre Gesundheit gemacht hatten. In einem humorvollen Video auf Instagram versicherte die Country-Legende, dass es ihr gut geht. „Ich weiß, in letzter Zeit denken alle, dass es mir schlimmer geht, als es tatsächlich der Fall ist. Sehe ich für euch krank aus?“, witzelte sie während der Dreharbeiten zu Werbespots für die Grand Ole Opry in Nashville. Die Besorgnis wurde durch einen Facebook Beitrag ihrer Schwester Freida Parton ausgelöst, in dem sie Fans bat, für Dolly zu beten. Viele interpretierten das als Hinweis auf ernste gesundheitliche Probleme. Freida entschuldigte sich später und erklärte, sie habe die Situation nicht dramatisieren wollen. Dolly selbst erklärte, dass sie nach dem Tod ihres Ehemanns Anfang des Jahres ihre Gesundheit etwas vernachlässigt habe und sich nun um „ein paar Dinge“ kümmern müsse – unter anderem um einen Nierenstein. „Nichts Schlimmes“, sagte sie. Ihre geplanten Las-Vegas-Shows hat sie dennoch auf September nächsten Jahres verschoben. Auch über ein virales KI-generiertes Foto, das sie angeblich auf dem „Sterbebett“ zeigen sollte, konnte sie lachen: „Wir sahen beide so aus, als müssten wir sofort beerdigt werden!“ Abschließend stellte sie klar: „Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Gott ist noch nicht fertig mit mir.“