Die Präsidentschaftswahlen haben in Hollywood eine Debatte ausgelöst, da große Stars beide Kandidaten unterstützten. Viele Prominente, darunter Beyoncé, Cardi B, Billie Eilish und Lebron James, unterstützten die demokratische Kandidatin Kamala Harris während ihrer Kampagne. Auch Trump erhielt Unterstützung von mehreren Prominenten, darunter Elon Musk, Jake Paul, Joe Rogan und Dr. Phil, sowie einer Welle der Unterstützung durch Online-Influencer. Einige der Stars, die Harris unterstützten, erklärten die USA zu verlassen, falls Trump gewählt würde, und begründeten dies mit ihren Sorgen über politische Veränderungen, Abtreibungsrechte und Waffengewalt. Hier ein Blick auf die Stars, die Berichten zufolge im Falle einer Wahl Trumps das Land verlassen wollen. America Ferrera Die Schauspielerin America Ferrera hat Berichten zufolge Pläne geschmiedet, nach der Wiederwahl Trumps mit ihren Kindern und ihrem Ehemann nach Großbritannien zu ziehen. Der „Barbie“-Star ist Berichten zufolge „am Boden zerstört“, dass Harris verloren hat, und will angeblich aus den USA fliehen, um die „besten Möglichkeiten“ für ihre Kinder zu finden. Ferrera wurde dabei gesehen, wie sie sich eine Privatschule für ihre Kinder im Südwesten Londons ansah. Cher 2015 twitterte die „Believe“-Sängerin, dass sie im Falle der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 2016 „auf den Jupiter ziehen“ würde. Im Oktober 2023 teilte Cher dem Guardian mit, dass sie während Trumps vorheriger Amtszeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und ihre Absicht äußerte, die USA zu verlassen, falls er wiedergewählt würde. Während der Wahl 2024 unterstützte sie Kamala Harris in einem gemeinsamen Instagram-Post mit ihrem Wahlkampfkonto @TeamKamala. Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg hat mit ihrer Ablehnung von Trump als Präsident nicht geschwiegen und sich kürzlich geweigert, seinen Namen in der ABC-Chat-Show „The View“ auszusprechen. Während der Wahl 2016 sprach sich Goldberg in der Sendung „The View“ entschieden gegen Trumps Kandidatur aus und sagte: „Vielleicht ist es für mich an der Zeit, umzuziehen, wissen Sie. Ich kann es mir leisten, zu gehen.“ Später stellte Goldberg klar, dass sie keine festen Absichten habe, aus den USA wegzuziehen. Anfang dieses Jahres teilte Trump ein Meme, in dem er vorschlug, Goldberg solle im Falle seiner Wiederwahl nach Kanada ziehen, und fügte hinzu: „Kanada will dich nicht, Whoopi, NEIN.“ Raven-Symoné Die Schauspielerin Raven-Symoné hatte ebenfalls versprochen, mit ihrer Familie nach Kanada zu ziehen, sollte Trump die Wahl 2016 gewinnen. In einer Folge von „The View“ im Jahr 2016 versicherte Symone ihren Fans dies: „Ich habe mein Ticket bereits. Ich habe buchstäblich mein Ticket gekauft, ich schwöre es.“ Trotz dessen ist sie seither in den USA geblieben und hat sich noch nicht zu den Wahlergebnissen 2024 geäußert. Miley Cyrus Während der Wahl 2016 postete Miley Cyrus: „Ehrlich gesagt f*** ich ziehe um, wenn das mein Präsident ist! Ich sage keine Dinge, die ich nicht so meine!“ über Trump. Cyrus hat das Land nach Trumps Wahlsieg nicht verlassen und bezeichnete ihre früheren Kommentare in einem Interview 2017 als „dumm“ und „ignorant“. Sie erklärte: „So verlasse ich mein Land, wenn ich denke, dass ich meinem Land etwas Gutes zu sagen habe.“ Cyrus hat sich nicht zu den Wahlen 2024 geäußert. Samuel L. Jackson Im Dezember 2015 scherzte Samuel L. Jackson in einem Sketch in der Talkshow von Jimmy Kimmel, dass er nach Südafrika umziehen würde, wenn Trump die Wahl 2016 gewinnen würde. Jackson ging in einem Tweet auf den Witz ein und schrieb: „Wenn du den Unterschied zwischen meiner tatsächlichen Meinung und einem Kimmel-Sketch kennst... Vielleicht können wir reden. Bis dahin bin ich ein Stacheldraht in deinem Arsch!“ Jackson unterstützte Harris aktiv während ihres Wahlkampfes für 2024. Bryan Cranston Der „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston sagte in einem Interview Ende 2016, dass er „definitiv nach Vancouver, British Columbia, ziehen“ würde, wenn Trump Clinton bei der Wahl besiegen würde. „Obwohl ich schockiert und enttäuscht von dem Ergebnis bin, hoffe ich, dass der gewählte Präsident daran arbeiten wird, unser verwundetes Land zu vereinen“, sagte Cranston nach der Bekanntgabe des Ergebnisses 2016. Der 68-Jährige unterstützte Harris bei ihrer Präsidentschaftskampagne 2024. Lena Dunham Während der Wahl 2016 erklärte Lena Dunham, dass sie im Falle einer Wahl Trumps an „einen schönen Ort in Vancouver“ ziehen würde. Dunham lebt immer noch in den USA und setzt ihre Arbeit in der Unterhaltungsbranche und als Anwältin fort. Amy Schumer Der „Trainwreck“-Star Amy Schumer sagte 2016 in einem Interview, dass sie nach „Spanien oder sonst wohin“ ziehen müsste, wenn Trump die Wahl gewinnen würde. Später stellte Schumer klar, dass