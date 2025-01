Hollywood-Stars haben auf die sich schnell ausbreitenden Waldbrände in den Pacific Palisades in Los Angeles reagiert, nachdem der Notstand ausgerufen wurde. Hollywood-Veranstaltungen wie die Premieren von „Wolf Man“ und Jennifer Lopez' „Unstoppable“ wurden aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ abgesagt. Zu den Stars, die Berichten zufolge in dem betroffenen Gebiet leben, gehören Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Adam Sandler und Michael Keaton. Der „Guardians of the Galaxy“-Darsteller Chris Pratt bat seine Fans in einem Instagram-Post darum, „heute Abend jedem in Los Angeles, der von diesen verheerenden Bränden betroffen ist, Gebete und Kraft zu schicken“. Maria Shriver, seine Schwiegermutter und ehemalige First Lady von Kalifornien, teilte eine herzliche Botschaft und schrieb: „Momente wie dieser erinnern uns daran, was wirklich zählt - Sachen sind nur Sachen.“ Model und Prominente Hailey Bieber kommentierte: „Ich bete, dass alle in Sicherheit sind“, während Paris Hilton hinzufügte: „Ich bete für LA/Kalifornien.“ 'Emilia Pérez'-Star Zoe Saldana drückte ihre Unterstützung aus und sagte: „Ihr Mitgefühl gilt allen, die von den verheerenden Bränden in Südkalifornien betroffen sind, besonders denen, die ihr Zuhause verloren haben.“ Khloe Kardashian würdigte die Feuerwehrleute und Ersthelfer in einem Posting und schrieb: „Danke für euren unerschütterlichen Einsatz und euren Mut im Angesicht dieser verheerenden Brände.“