Am Set von Hollywood verschwimmen gerne mal die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Manchmal entwickelt sich diese Chemie jedoch zu einer komplizierten Angelegenheit, besonders wenn die beteiligten Schauspieler bereits anderweitig vergeben sind. Die Beziehung zwischen Harrison Ford und Carrie Fisher wurde erst öffentlich bekannt, nachdem Fisher sie 2016 in ihren Memoiren enthüllte. Sie beschrieb eine kurze, aber intensive Affäre mit 19 Jahren am Set von „Star Wars“ und merkte an, dass Ford zu dieser Zeit verheiratet war. Ihre Erzählung bestätigte jahrzehntelange Spekulationen und bot gleichzeitig ihre eigene, offene Sicht auf die Erfahrung. Die stürmische Romanze zwischen Angelina Jolie und Billy Bob Thornton während der Dreharbeiten zu „Pushing Tin“ überschattete eine andere Beziehung. Laura Dern gab später an, dass sie und Thornton noch zusammen waren, als sie für die Arbeit verreiste, und dass sie erst nach ihrer Rückkehr erfuhr, dass er Jolie geheiratet hatte. Obwohl Thornton den genauen Ablauf nicht öffentlich dargelegt hat, bestärkte Derns Erzählung die weitverbreitete Annahme, dass die Grenzen zwischen den Beziehungen verschwommen waren. Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead lernten sich bei den Dreharbeiten zu „Fargo“ kennen, als beide noch verheiratet waren. Ihre späteren Trennungen und die darauffolgende Heirat führten zu Spekulationen über eine mögliche Affäre, obwohl keiner der beiden diese bestätigte. Dennoch sorgte der Zeitpunkt für hartnäckige Gerüchte und zweifelhafte Boulevardgeschichten. Die angebliche Beziehung zwischen Meg Ryan und Russell Crowe begann während der Dreharbeiten zu „Proof of Life“, als Ryan noch mit Dennis Quaid verheiratet war. Ihre Verbindung wurde schnell öffentlich, obwohl Ryan später betonte, dass ihre Ehe schon lange, bevor Crowe in ihr Leben trat, in der Krise steckte. Sie merkte außerdem an, dass die Fixierung der Medien auf die Affäre die tieferliegenden Probleme in ihrer Ehe in den Schatten stellte.