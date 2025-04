Seit Jahrzehnten sind bei GZSZ viele Rollen gekommen und gegangen – einige Gesichter aber blieben Kult. Einige Ex-Stars machten später als Musiker*innen Karriere oder moderierten große TV-Shows. Viele von ihnen sind heute noch erfolgreich auf Bühnen oder in Serien zu sehen. Manche hatten einen besonders dramatischen Serientod, der Fans tief bewegte. Einige wechselten in ganz andere Bereiche, etwa Podcasts oder Social Media. Klar ist: GZSZ war für viele der Startschuss in eine nachhaltige Karriere.