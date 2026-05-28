Im Jahr 2026 erreichen einige große Stars einen bedeutenden Meilenstein: Sie werden 60 und blicken damit auf jahrzehntelange Erfolge in Film, Musik und Mode zurück. Patrick Dempsey wurde durch seine Rolle als Dr. Derek Shepherd in „Grey’s Anatomy“ weltberühmt und ist außerdem für seine Darstellung des Robert Philip in den „Verwünscht“-Filmen bekannt. Er feierte im Januar seinen 60. Geburtstag nach einer langen Karriere in Film und Fernsehen. Billy Zane hinterließ in den 1990er-Jahren einen bleibenden Eindruck, vor allem als Caledon Hockley in „Titanic“. Er spielte auch in Filmen wie „Zoolander“ an der Seite von Ben Stiller und „Survival Island“ mit. Zane feierte seinen 60. Geburtstag im Februar. Supermodel-Ikone Cindy Crawford prägte die Mode der 1990er-Jahre und ist bis heute eines der bekanntesten Gesichter der Modelwelt. Sie arbeitete bereits mit großen Marken wie Dolce & Gabbana zusammen und feierte ebenfalls im Februar ihren 60. Geburtstag. Janet Jackson zählt zu den größten Namen im Pop und R&B und ist bekannt für Hits wie „That’s the Way Love Goes“ und ihre bahnbrechenden Auftritte. Die Schwester von Michael Jackson feierte im Mai ihren 60. Geburtstag. Und schließlich hat sich die Schauspielerin und Produzentin Salma Hayek mit herausragenden Rollen in Filmen wie „Frida“, „Kindsköpfe“ und Marvels „Eternals“ eine beachtliche Hollywood-Karriere aufgebaut. Sie wird im September ihren 60. Geburtstag feiern.