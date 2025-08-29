Die Verlobungsankündigung von Taylor Swift und Travis Kelce ist offiziell der am häufigsten geteilte Beitrag in der Geschichte von Instagram. Laut Meta wurden die Fotos von Kelces Heiratsantrag an Swift über 1 Million Mal geteilt und übertrafen damit alle anderen Beiträge auf der Plattform. Der Rekord wurde in nur sechs Stunden aufgestellt. Dieser Meilenstein folgte auf die Nachricht, dass der Beitrag innerhalb der ersten Stunde 14 Millionen Likes erreicht hatte. Diese Zahl ist mittlerweile auf über 29 Millionen gestiegen. Das Paar teilte die Neuigkeit mit einem gemeinsamen Kommentar mit, der lautete: „Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten.“ Die Ankündigung versetzte Fans und Prominente in Aufruhr, darunter Sabrina Carpenter, Charlie Puth, Jelly Roll und viele andere, die die Verlobung öffentlich feierten. Sogar US-Präsident Donald Trump äußerte sich während einer Kabinettssitzung dazu und bezeichnete Kelce als „einen großartigen Kerl“ und Swift als „eine fantastische Person“. Vor genau einem Jahr schockierte Kelce die Fans, als er Swift während ihrer „Eras Tour“ in London auf der Bühne begleitete – ein Moment, an den sich die Fans nun als Hinweis auf das Kommende erinnern. Kelces Vater Ed erzählte Reportern, dass der Tight End zwei Wochen vor der Bekanntgabe der Beziehung um ihre Hand angehalten habe. Die neue Saison der Chiefs beginnt am 5. September, während Swifts Album „The Life of a Showgirl“ am 3. Oktober erscheint.