Die Golden Globes gehören zu den unberechenbarsten Preisverleihungen des Jahres. Viele Momente der Show gingen viral, darunter auch einige überraschende Siege. Hier sind einige der überraschendsten Gewinner der letzten Jahre: Billy Bob Thornton verblüffte 2015 die Zuschauer, als er Matthew McConaughey in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm“ schlug. „Fargo“ setzte sich gegen das stark favorisierte „True Detective“ für den wichtigsten Golden-Globe-Preis durch. Gina Rodriguez sorgte 2015 für große Aufruhr, als sie für „Jane the Virgin“ als „Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie“ ausgezeichnet wurde und dabei die favorisierten Stars aus „Girls“, „Veep“ und „Orange Is the New Black“ hinter sich ließ. Die Golden Globes 1989 verblüfften die Zuschauer, als Sigourney Weaver, Jodie Foster und Shirley MacLaine den Preis als „Beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama“ teilten. Es war Teil eines beispiellosen Abend, in der es in mehreren Kategorien zu einer seltenen Reihe von Gleichständen kam. „The Grand Budapest Hotel“ überraschte viele mit dem Gewinn für die beste Komödie im Jahr 2015 und ließ dabei den Favoriten „Birdman“ sowie Konkurrenten wie „Into the Woods“, „Pride“ und „St. Vincent“, die an den Kinokassen alle erfolgreicher waren, hinter sich. Bei den Golden Globes 2024 sorgte „Emilia Pérez“ für eine Sensation, indem der Film die wichtigsten Kategorien dominierte. Das Filmmusical übertraf Blockbuster wie „Wicked“ und „Anora“, auch wenn der Film im weiteren Verlauf der Award-Saison weitgehend unbeachtet blieb.