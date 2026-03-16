Wie wurde Robert Downey Jr. vom unzuverlässigsten Star Hollywoods zum Gesicht eines milliardenschweren Superhelden-Imperiums? Hier ist die Wahrheit über seinen langen, holprigen Weg zurück aus dem Hollywood-Exil. 1965 als Sohn des Underground-Filmemachers Robert Downey Sr. geboren, wuchs Downey in der New Yorker Bohème-Szene am Filmset auf. Doch derselbe Haushalt, der ihm Kreativität schenkte, ermöglichte ihm auch den Zugang zu Drogen. Mit sechs Jahren probierte er sie zusammen mit seinem Vater. Mit acht Jahren war er bereits schwer drogenabhängig. Sein rohes Talent trug ihn durch die 1980er-Jahre. Er wurde Teil des jungen Hollywood-„Brat Pack“ und lieferte mitreißende Darbietungen ab, darunter seine Oscar-nominierte Rolle in „Chaplin“. Doch abseits der Leinwand beschleunigte sich sein Abstieg. 1996 wurde er von der Polizei mit Drogen und einer Pistole erwischt. Kurz darauf irrte er betrunken in das Haus eines Fremden und schlief im Kinderzimmer ein. Nach wiederholten Bewährungsverstößen verurteilte ihn ein Richter 1999 schließlich zu einer Haftstrafe. Hollywood hatte ihn eine Zeit lang komplett abgeschrieben. Der Wendepunkt kam 2003 am Set von „Gothika“, wo Downey die Produzentin Susan Levin kennenlernte. Als sie ein Paar wurden, stellte sie ihm ein Ultimatum: Entweder er wurde trocken oder er ging. Downey entschied sich für die Nüchternheit, und sie heirateten 2005. Dennoch zögerten die Studios, ihn zu engagieren – bis Regisseur Jon Favreau sich dafür einsetzte, ihn als Tony Stark in „Iron Man“ zu besetzen. Das Wagnis zahlte sich aus. Sein Comeback war nicht nur erfolgreich, sondern trug maßgeblich zum Aufstieg des gesamten Marvel Cinematic Universe bei. So wurde aus dem Mann, der einst ständig vor Gericht stand, der Held, der das moderne Hollywood prägte.