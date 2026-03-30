In Teil eins haben wir uns angesehen, was aus den Hauptdarstellern von „Seinfeld“ nach dem Ende der Serie 1998 wurde. Doch auch die Nebendarsteller der Sitcom machten Karriere. Wayne Knight, der den unvergesslichen Newman spielte, blieb sowohl in Komödien als auch in Dramen aktiv. Er war in Serien wie „The Exes“ und „Hot in Cleveland“ zu sehen und sprach weiterhin Rollen in Zeichenrickfilmen wie „Kung Fu Panda: Legenden der Superhelden“. Patrick Warburton, der David Puddy verkörperte, avancierte zu einem der bekanntesten Synchronsprecher im Fernsehen. Er sprach Rollen in „The Tick“ und „Rules of Engagement“ und wurde die Stimme von Joe Swanson in der langjährigen Zeichentrickserie „Family Guy“. Auch für Disney war er als Synchronsprecher tätig und wirkte in Filmen wie „Ein Königreich für ein Lama“ und zuletzt in „Zoomania 2“ mit. Und dann ist da noch John O’Hurley, bekannt für seine Rolle als exzentrischer J. Peterman, der weit über die Schauspielerei hinaus Erfolge feierte. Er nahm 2005 an der ersten Staffel von „Dancing with the Stars“ teil und moderierte später die beliebte Spielshow „Family Feud“. Auch dem Theater blieb er treu und spielte mehrfach die Rolle des Billy Flynn in der Broadway-Produktion von „Chicago“. Liz Sheridan, die Jerrys liebevolle Mutter Helen Seinfeld verkörperte, arbeitete weiterhin im Fernsehen und spielte 2009 an der Seite von Andy Griffith in der romantischen Komödie „Play the Game“. Sheridan starb im April 2022 im Alter von 93 Jahren.