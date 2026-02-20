Es war eine Serie über nichts, aber dank ihres durchschlagenden Erfolgs wurde die Besetzung zu einer Berühmtheit. Doch was geschah nach dem letzten Vorhang 1998 mit der „Seinfeld“-Clique? Jerry Seinfeld hat die Kult-Sitcom zwar hinter sich gelassen, aber die Comedy nicht. Er war als Autor an „The Marriage Ref“ beteiligt und veröffentlichte 2020 das Buch „Is This Anything?“. Im selben Jahr erschien sein erstes eigenes Stand-up-Programm seit über 20 Jahren: „23 Hours to Kill“. Außerdem traf er sich mit der gesamten Besetzung für Larry Davids „Curb Your Enthusiasm“ wieder und produzierte „The Seinfeld Story“, um den Geist der Serie am Leben zu erhalten. Julia Louis-Dreyfus avancierte nach ihrer Rolle als Elaine Benes zu einem Fernsehstar und spielte in Serien wie „Veep“, „The New Adventures of Old Christine“ und „Watching Ellie“ mit. Für ihre Darstellung der Selina Meyer in „Veep“ gewann sie sechs Emmys in Folge und trat 2021 sogar dem Marvel Cinematic Universe als Valentina Allegra de Fontaine bei. Jason Alexander, unvergessen als der neurotische und unermüdlich intrigante George Costanza, war mit Gastrollen in „Friends“ und „Malcolm mittendrin“ sowie wiederkehrenden Auftritten in „Young Sheldon“ und „The Marvelous Mrs. Maisel“ gut beschäftigt. Und Michael Richards, der körperbetonte und exzentrische Cosmo Kramer, feierte nach „Seinfeld“ mit seiner eigenen Show „The Michael Richards Show“ erste Erfolge, die jedoch nach nur sieben Folgen abgesetzt wurde. Seine Karriere erlitt 2006 nach einem rassistischen Ausbruch in einem Comedy-Club einen schweren Rückschlag, doch später knüpfte er durch die Reunion von „Curb Your Enthusiasm“, eine Hauptrolle in „Kirstie“ von 2013 bis 2014 und den christlichen Film „Faith, Hope & Love“ aus dem Jahr 2019 wieder an die Fans an.