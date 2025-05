Frauen haben auf der Bühne schon immer geglänzt. Popsängerinnen haben auf der ganzen Welt ein riesiges Publikum angezogen. Aber welche von ihnen hält den Rekord für das größte Publikum bei einem einzigen Konzert? Wir haben die fünf von Frauen geleiteten Shows mit den größten Zuschauerzahlen der Geschichte ausgewählt. 5. Beyoncé Renaissance Welttournee PGE Narodowy, Warschau 27. Juni 2023 Publikum: 108.000 Menschen Während Beyoncés lukrativster Tournee, die 579,8 Millionen Dollar einbrachte, kamen insgesamt fast 3 Millionen Zuschauer. 4. Tina Turner Maracanã-Stadion, Rio de Janeiro 16. Januar 1988 Zuschauerzahl: 180.000 Personen Das Konzert von Tina Turner in Rio fand im Rahmen ihrer „Break Every Rule“-Tour statt und stellte jahrzehntelang den Rekord für weibliche Stadionbesucher auf, der sogar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. 3. Shakira Zócalo, Mexiko-Stadt 27. Mai 2007 Zuschauerzahl: 210.000 Menschen Das Gratiskonzert fand im Rahmen der Oral Fixation Tour statt und war das größte jemals für eine Künstlerin in Lateinamerika verzeichnete Publikum. 2. Madonna Copacabana Strand, Rio de Janeiro 4. Mai 2024 Publikum: 1,6 Millionen Menschen Das kostenlose Konzert der Celebration Tour war ebenfalls Teil des Projekts Todo Mundo No Rio und stellte seinerzeit einen neuen Rekord für Live-Auftritte von Frauen auf. 1) Lady Gaga Copacabana Strand, Rio de Janeiro 3. Mai 2025 Publikum: 2,1 Millionen Menschen Das kostenlose Konzert im Rahmen des Projekts Todo Mundo No Rio und der Tournee The Mayhem Ball übertraf den bisherigen Rekord von Madonna am gleichen Ort.