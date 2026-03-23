In den 1970er Jahren erreichten Musik und Film neue Höhen an Einfluss und Ausdruckskraft und hinterließen gleichzeitig ein Vermächtnis von Künstlern, deren Einfluss weit über ihr viel zu frühes Leben hinausreichte. Werfen wir einen Blick auf die Ikonen der 70er, die wir viel zu früh verloren haben. Janis Joplin starb 1970 im Alter von 27 Jahren an einer Überdosis Drogen, nur wenige Wochen nach Abschluss der Aufnahmen zu ihrem letzten Album „Pearl“. Ihre raue, kraftvolle Stimme prägte den Bluesrock und machte sie zu einer der wichtigsten Künstlerinnen des Jahrzehnts. Jimi Hendrix starb ebenfalls 1970 mit 27 Jahren in London. Er gilt weithin als einer der größten Gitarristen der Geschichte und revolutionierte das E-Gitarrenspiel und die Studioexperimente. Und dann ist da noch Jim Morrison, der Leadsänger von The Doors, der 1971 in Paris ebenfalls mit 27 Jahren starb und dem sogenannten „ 27 Club“ beitrat. Als poetischer und kontroverser Frontmann prägte er die düstere Seite des Psychedelic Rock. Kampfsport-Ikone Bruce Lee starb 1973 unerwartet im Alter von nur 32 Jahren, kurz nachdem er durch den Film „Enter the Dragon“ Weltruhm erlangt und sich zu einer internationalen Action-Ikone entwickelt hatte. Ein paar Jahre später starb Keith Moon, Schlagzeuger von The Who, 1978 ebenfalls mit 32 Jahren. Er war bekannt für seinen explosiven Schlagzeugstil und sein chaotisches Privatleben, das beinahe so legendär wurde wie seine Musik. Und 1979 verloren wir Sid Vicious von den Sex Pistols, der mit nur 21 Jahren starb und zu einem prägenden Symbol für die rohe, zerstörerische Energie des Punkrock wurde. Diese Verluste kennzeichneten eine Ära voller Talent und Turbulenzen und erinnern uns daran, wie schnell kulturelle Giganten verschwinden und die Welt der Musik und des Films für immer verändern können.