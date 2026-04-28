Die Met Gala hat sich mit ihren gewagten Mode-Momenten einen Namen gemacht, die oft ebenso viel Debatte wie Bewunderung auslösen. Manche Looks werden noch lange nach dem roten Teppich zum Gesprächsthema. Einer der ersten Aufsehen erregenden Momente ereignete sich 1974, als Cher in einem transparenten, juwelenbesetzten „Nackt-Illusionskleid“ von Bob Mackie erschien. Jahrzehnte später erinnerte sich Mackie 2025 im Interview mit „Interview“ an die Reaktionen: „Der Saal tobte“, als Fotografen sich beeilten, den mittlerweile ikonischen Look einzufangen, bei dem viele damals dachten, sie sei „einfach nackt im Metropolitan“. 2018 griff Rihanna das Thema „Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft“ mit einem vom Papst inspirierten Look von Maison Margiela auf. Obwohl sie für ihr Engagement für das Thema gelobt wurde, erntete der Look online auch Kritik. Einige bezeichneten ihn als respektlos gegenüber katholischen Symbolen, und ein Social-Media-Nutzer schrieb sogar: „Meine Religion ist nicht dein Kostüm.“ 2021 verblüffte Kim Kardashian ihre Fans mit einem Balenciaga-Kleid, das ihr Gesicht vollständig verhüllte und ihre Identität auslöschte. Das Outfit ging schnell viral, und eine Quelle sagte damals dem People-Magazin: „Kein Logo, kein Gesicht, aber jeder weiß, dass sie es ist.“ Im darauffolgenden Jahr sorgte Kardashian bei der Met Gala erneut für Aufsehen, indem sie Marilyn Monroes historisches Kleid von 1962 trug – dasselbe Kleid, das Marilyn trug, als sie US-Präsident John F. Kennedy berühmt-berüchtigt „Happy Birthday“ sang. Kardashian gab später zu, 7 Kilo abgenommen zu haben, nur um in das Kleid zu passen, was online ebenfalls heftige Diskussionen über ihre extremen Abnehmmaßnahmen auslöste. Zudem zeigten später Fotos mögliche Schäden am Kleid nach der Veranstaltung, darunter fehlende Kristalle und ausgeleierte Nähte. Der Besitzer des Kleides, Ripley’s Believe It or Not!, bestritt jedoch, dass Kardashian Schäden verursacht habe.