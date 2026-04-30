Mit einer neuen „Harry Potter“-Fernsehserie, die noch in diesem Jahr mit einer komplett neuen Besetzung erscheint, richtet sich die Aufmerksamkeit erneut auf die Originalstars, die Hogwarts einst zum Leben erweckten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Kinostart haben viele der Hauptdarsteller der Reihe vielfältige Karrieren weit über die Zauberwelt hinaus aufgebaut. Emma Watson, die Hermine Granger verkörperte, zählt nach wie vor zu den bekanntesten Namen der Reihe. Nach ihrem Durchbruch wirkte sie in großen Filmen wie „Vielleicht lieber morgen“, Disneys Realverfilmung von „Die Schöne und das Biest“ und „Little Women“ mit. Neben der Schauspielerei schloss Watson 2014 ihr Studium der Anglistik an der Brown University ab und engagierte sich als UN-Sonderbotschafterin für Frauenrechte weltweit für die Gleichstellung der Geschlechter. Ralph Fiennes, der den ikonischen Bösewicht Lord Voldemort darstellte, setzte seine erfolgreiche Karriere in Film und Theater fort. Er spielte in gefeierten Projekten wie „The Grand Budapest Hotel“ und „The King’s Man“ mit und hatte mehrere Auftritte in der „James Bond“-Reihe an der Seite von Daniel Craig. Auch auf der Bühne war er stets präsent. Bonnie Wright, bekannt als Ginny Weasley, wandte sich nach dem Ende der Filmreihe dem Filmemachen zu. Sie gründete ihre eigene Produktionsfirma BonBonLumiere und führte Regie bei Projekten wie dem Film „Separate We Come, Separate We Go“ (2012) und Musikvideos wie „Iguana Bird“ von Pete Yorn und Scarlett Johansson. Evanna Lynch, die die liebenswerte Luna Lovegood verkörperte, spielte weiterhin in Independent-Filmen und Fernsehproduktionen mit, darunter „G.B.F.“, „My Name Is Emily“ und „Silent Witness“. 2018 erreichte sie ein breiteres Publikum durch ihre Teilnahme an „Dancing with the Stars“, wo sie den dritten Platz belegte.