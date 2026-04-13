In den 1970er-Jahren erlebte Hollywood eine kühne neue Ära der Kreativität und des Realismus, oft als „New Hollywood“ bezeichnet. Wagemutiges Storytelling, vielschichtige Charaktere und bahnbrechende Darbietungen veränderten das Kino für immer. Laut ChatGPT sind dies die fünf größten Hollywood-Ikonen des Jahrzehnts: Al Pacino wurde in den 70er-Jahren zum Gesicht des intensiven, charaktergetriebenen Dramas. Seine unvergesslichen Auftritte in „Der Pate“ und „Hundstage“ brachten rohe Emotionen und psychologische Tiefe auf die Leinwand und prägten den rauen Realismus des Jahrzehnts. Robert De Niro avancierte zu einem der einflussreichsten Schauspieler seiner Generation. In Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Martin Scorsese lieferte er ikonische Darbietungen in Filmen wie „Taxi Driver“ und „Die durch die Hölle gehen“ und verkörperte den düsteren, komplexeren Ton des Kinos der 1970er-Jahre. Jack Nicholson brachte rebellische Energie und Unberechenbarkeit nach Hollywood. Seine legendäre Rolle in „Einer flog über das Kuckucksnest“ und herausragende Leistungen in Filmen wie „Chinatown“ machten ihn zu einem Symbol des systemkritischen Geistes jener Zeit. Jane Fonda ragte sowohl als Hollywoodstar als auch als kulturelle Ikone heraus. Mit gefeierten Rollen in „Klute“ und „Coming Home – Sie kehren heim“ verband sie ausdrucksstarke Darbietungen mit sozialem Bewusstsein und spiegelte so die politischen und kulturellen Umbrüche der Zeit wider. Den Höhepunkt des Jahrzehnts bildete Dustin Hoffman, der den Helden des Alltags im Kino der 70er-Jahre verkörperte. Von der anhaltenden kulturellen Wirkung von „Die Reifeprüfung“ bis in die 70er-Jahre hinein bis hin zu „Kramer gegen Kramer“ fingen Hoffmans nuancierte und authentische Darstellungen die emotionale Komplexität eines sich wandelnden Amerikas ein.