Die 1970er Jahre veränderten das Gangsterfilm-Genre grundlegend und verliehen ihm mehr Tiefe und Ernsthaftigkeit. Der Fokus verlagerte sich auf Themen wie Familie, Macht und die Folgen von Ehrgeiz. Es war ein Jahrzehnt, in dem individuelle Leistungen das Genre prägten und überlebensgroße Verbrechergeschichten in der Realität verankerten. Dies sind die größten Gangsterfilm-Darsteller der 1970er Jahre… James Caan feierte 1972 mit „Der Pate“ seinen Durchbruch und verkörperte Sonny Corleone mit explosiver Energie. Seine Darstellung verlieh der Corleone-Familie eine unberechenbare Note, getrieben von Loyalität und Impulsivität. In „Der Pate – Teil II“ kehrte er kurz zurück und unterstrich damit die nachhaltige Wirkung einer Figur, die hell und schnell verglühte. Marlon Brando definierte den modernen Leinwandgangster als Vito Corleone in „Der Pate“. Obwohl es seine einzige Rolle dieser Art in den 70er Jahren war, ist sie vielleicht seine ikonischste. Mit stiller Autorität verlieh er dem Film Halt und schuf eine Darstellung, die die Darstellung von Macht und Kontrolle im Krimi-Kino revolutionierte. Al Pacino gelang der Durchbruch in Hollywood mit seiner Rolle in „Der Pate“, bevor er 1974 in „Der Pate – Teil II“ die Hauptrolle übernahm. Als Michael Corleone verkörperte er eine der fesselndsten Wandlungen des Jahrzehnts: vom widerwilligen Außenseiter zum berechnenden Verbrecherboss. Robert De Niro feierte 1973 mit „Hexenkessel“ seinen Durchbruch und fing die Essenz des Straßenkriminalität ein. Später spielte er in „Der Pate – Teil II“ den jungen Vito Corleone und bot im Gegensatz zu Brandos Darstellung eine ruhigere, besonnenere Performance. Gemeinsam zeichnen die beiden Darstellungen ein umfassendes Bild vom Aufstieg und der Realität der Macht und etablierten De Niro als zentrale Figur des Gangsterfilms der 70er Jahre.