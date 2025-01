Die Oscar-Saison ist mit der Bekanntgabe der Nominierungen für den Academy Award 2025 durch Bowen Yang und Rachel Sennott offiziell eröffnet worden. Während die Unterhaltungswelt in heller Aufregung ist, haben einige Schlüsselfiguren aus der Welt des Kinos dieses Jahr eine Nominierung verpasst. Der gefeierte Schauspieler Stanely Tucci wurde leider in der Kategorie Bester Nebendarsteller für seine unglaubliche Leistung in „Conclave“ übersehen. Während Zoe Saldaña für die beste Nebendarstellerin nominiert war, wurde ihre „Emilia Pérez“-Kollegin Selena Gomez in dieser Kategorie leider nicht berücksichtigt. Denzel Washington, den viele für die treibende Kraft hinter dem Erfolg von „Gladiator II“ hielten, verpasste in diesem Jahr eine Nominierung als bester Nebendarsteller. „Sing Sing“ wurde in der Kategorie Bester Film nicht nominiert, obwohl er drei weitere Nominierungen erhielt, darunter für den besten Schauspieler Colman Domingo und das beste adaptierte Drehbuch. Trotz Keiran Culkins Erfolg in der diesjährigen Preisverleihungssaison, einschließlich einer Nominierung als bester Nebendarsteller bei den diesjährigen Oscars, erhielt „A Real Pain“ keine Nominierung für den besten Film. Während einige meinten, Daniel Craigs Hauptdarstellung in „Queer“ sei die beste seiner Karriere gewesen, war die Academy leider anderer Meinung und schloss ihn von der Wahl zum besten Schauspieler aus.