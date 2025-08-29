Travis Kelce und Taylor Swift sind offiziell verlobt und krönen damit eine Beziehung, die sich vor den Augen von Millionen von Menschen entwickelt hat. Ihre Verbindung begann im Juli 2023, als Kelce eines von Swifts Konzerten in Kansas City besuchte und ihr ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer schenken wollte. Dazu kam es zwar nie, aber die Geschichte wurde öffentlich, nachdem er sie in seinem Podcast „New Heights“ erzählte. Die Spekulationen über ihre Beziehung explodierten schnell im Internet, und Swifties scherzten, dass Swift „Kelce bekannt gemacht” habe, sehr zum Ärger der Football-Fans. Im September besuchte Swift die Spiele der Chiefs, saß neben Kelces Mutter Donna und brachte später Freunde wie Blake Lively und Ryan Reynolds mit. Der gemeinsame Auftritt des Paares in „Saturday Night Live” und ein Kuss auf die Wange in einem Instagram-Post heizten die Spekulationen nur noch weiter an. Swift besuchte auch weiterhin Spiele, bis hin zum Super Bowl, wo Kelce neun Pässe für 93 Yards fing. Ende 2023 war die Beziehung nicht mehr zu leugnen. Bei einem Konzert in Buenos Aires änderte Swift einen Songtext in „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt“, und im folgenden Sommer begleitete Kelce sie bei einem weiteren Konzert auf der Bühne. Später bedankte sie sich bei „meinem Freund Travis“, als sie bei den MTV VMAs 2024 den Preis für das Video des Jahres entgegennahm. Kürzlich gaben sie ihre Verlobung auf Instagram bekannt, wobei Swift schrieb: „Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten.“ Der Beitrag erhielt schnell über 18 Millionen Likes.