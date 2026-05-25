Die 1970er Jahre veränderten Hollywood grundlegend und führten einen düstereren und ambitionierteren Filmstil ein, der die Kinokassen revolutionierte. Regisseure wie Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese prägten eine neue Ära Hollywoods, in der das Publikum alles von Horror bis Science-Fiction begeistert aufnahm. Eine der größten Überraschungen des Jahrzehnts war „Grease“. Das 1978 erschienene Musical mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen wurde dank eines unvergesslichen Soundtracks und energiegeladener Tanznummern zum Welterfolg. Mit einem Budget von nur 6 Millionen Dollar produziert, spielte der Film weltweit fast 390 Millionen Dollar ein und zählt bis heute zu den beliebtesten Filmmusicals aller Zeiten. Ein weiterer Riesenerfolg war „Enter the Dragon“, der Bruce Lee zur internationalen Ikone machte. Der 1973 erschienene Martial-Arts-Thriller spielte mit einem Budget von nur 850.000 Dollar weltweit über 400 Millionen Dollar ein. Tragischerweise war es auch Lees letzter Auftritt vor der Kamera, da er nur wenige Wochen vor der Premiere des Films plötzlich verstarb. Auch das Horrorgenre prägte das Jahrzehnt mit „Der Exorzist“. Der furchterregende Klassiker spielte weltweit über 400 Millionen Dollar ein und schockierte das Publikum mit Szenen, die schnell zu Popkulturgeschichte wurden. Selbst Jahrzehnte später gilt er noch immer als einer der größten Horrorfilme aller Zeiten. „Der weiße Hai“ trug 1975 maßgeblich zur Entstehung des modernen Sommer-Blockbusters bei. Unter der Regie von Steven Spielberg verwandelte der Thriller das alltägliche Schwimmen im Meer für das damalige Publikum in ein weitaus beunruhigenderes Erlebnis. Er spielte weltweit fast 500 Millionen Dollar ein und wurde zu einem Meilenstein des Kinos der 1970er-Jahre. 1977 veränderte „Star Wars“ Hollywood für immer. Das von George Lucas geschaffene Science-Fiction-Epos begann als riskante Produktion mit einem relativ kleinen Budget, spielte aber in mehreren Veröffentlichungen weltweit rund 775 Millionen Dollar ein. Es wurde schnell zum erfolgreichsten Film des Jahrzehnts und veränderte die Zukunft des Blockbuster-Kinos grundlegend.