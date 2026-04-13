Seit „Frasier“ 1993 erstmals über unsere Bildschirme flimmerte und sich schnell zu einer der kultigsten Sitcoms aller Zeiten entwickelte, sind über drei Jahrzehnte vergangen. Doch was machen die Stars heute? Kelsey Grammer, der Dr. Frasier Crane verkörperte, ist nach wie vor eine feste Größe im Showbusiness. Nachdem er die Rolle in „Cheers“ kreiert hatte, spielte er sie auch in „Frasier“ und gewann dabei sechs Emmy Awards. Seit dem Ende der Serie hat er kontinuierlich gearbeitet, von der Synchronisation von Sideshow Bob in „Die Simpsons“ bis hin zu Hauptrollen am Broadway. Er kehrte sogar für die Neuauflage der Serie im Jahr 2023 zurück. Im Gespräch mit der New York Post im Jahr 2025 sagte Grammer, er sei „sehr positiv“ gestimmt, was die Wiedervereinigung angehe, und fügte hinzu: „Die Serie hat ein besseres Zuhause gefunden.“ David Hyde Pierce, der Frasiers jüngeren Bruder Niles Crane spielte, entschied sich gegen eine Rückkehr für die Neuauflage. Grammer merkte in einem Interview mit People im Jahr 2022 an, dass Pierce „nicht wirklich daran interessiert war, die Rolle zu wiederholen“. Pierce blieb jedoch weiterhin aktiv, insbesondere auf der Bühne, wo er mehrere Tony Awards gewann und in Projekten wie „Julia“ mitwirkte. Rückblickend auf seine Zeit in der Serie sagte er 2013 der Journalistin Katie Couric: „Es geht vor allem um das Drehbuch … die Leute sagen mir immer wieder, dass sie immer noch darüber lachen.“ Jane Leeves, die Daphne Moon verkörperte, setzte nach dem Ende der Serie ihre erfolgreiche Karriere fort. Sie wechselte an den Broadway und spielte unter anderem die Rolle der Sally Bowles in „Cabaret“. Später landete Leeves mit „Hot in Cleveland“ einen weiteren Fernsehhit an der Seite von Valerie Bertinelli, Wendie Malick und Betty White und bewies damit, dass ihr komödiantisches Talent ungebrochen ist. Peri Gilpin, bekannt für ihre Rolle als Roz Doyle in der Sitcom, ist dem Fernsehen weiterhin treu geblieben und übernahm Rollen in Serien wie „Scorpion“. 2023 kehrte sie für die Neuauflage als Roz zurück. Privat ist sie Mutter zweier Kinder und mit dem Künstler Christian Vincent verheiratet.