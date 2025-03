Die Oscar-Nacht ist nicht nur ein Filmevent, sondern auch eine der am meisten erwarteten Modeschauen des Jahres. Die Prominenten präsentierten atemberaubende Outfits und ließen das Publikum atemlos zurück. Hier sind die besten Looks der Oscar-Nacht 2025! Dove Cameron entschied sich für eine ätherische Kreation von Georges Hobeika, mit zarten Details und einer märchenhaften Silhouette, die sie zu einer der elegantesten des Abends machte. Damiano David brachte seinen rebellischen Stil in einem Anzug von Dolce & Gabbana mit scharfen Linien und einem Hauch von dunkler Sinnlichkeit auf den roten Teppich. Camila Cabello entschied sich für ein Kleid von Alexis Mabille, das ihre natürliche Schönheit mit transparenten Partien und raffinierten Schnittdetails unterstrich. Madison Beer entschied sich für Dolce & Gabbana und trug ein sinnliches und raffiniertes Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Zoe Saldana trug einen Look von Saint Laurent, während sie ihre goldene Statuette in den Händen hielt. Die Gewinnerin des Preises für die beste Nebendarstellerin für „Emilia Perez“ betonte in ihrem eleganten Kleid ihre natürliche Schönheit. Demi Moore wählte für die Vanity Fair Oscar Party ein goldenes Gucci-Kleid, das zeitlose Eleganz verkörpert. Ariana Grande verzauberte das Publikum mit einem märchenhaften Look von Schiaparelli, der durch aufwendige Details und zeitlose Eleganz einzigartig wurde. Selena Gomez entschied sich für ein königliches Kleid von Ralph Lauren mit strukturierten Linien und einer majestätischen Präsenz auf dem roten Teppich. Timothée Chalamet wagte sich in einem gelben Anzug von Givenchy und bewies damit einmal mehr seinen kühnen und innovativen Stil. Halle Berry verblüffte in einem mit Spiegelscherben verzierten Kleid von Christian Siriano, einem wahren Meisterwerk des Designs. Sydney Sweeney glänzte auf der Vanity Fair Oscar Party in einem maßgeschneiderten Kleid von Miu Miu, das mit funkelnden Details verziert war. Kendall Jenner setzte auf Sinnlichkeit in einem Spitzenkleid von Mugler, perfekt für die Vanity Fair Oscar Party.