Die Mutter von Sean 'Diddy' Combs, Janice, soll im Elternhaus des Musikmoguls wilde Partys veranstaltet haben, wie ein langjähriger Freund von Combs berichtet. Der Produzent Tim 'Dawg' Patterson sagte in „Diddy: The Making of a Bad Boy“, einem neuen Dokumentarfilm über Combs: „Das ist es, was wir mitbekommen haben; das ist es, womit wir gefüttert wurden“. Patterson fuhr fort: „Ich kenne die Antwort nicht, aber ich glaube wirklich, dass das alles auf die Kindheit zurückgeht“. Combs' Vater Melvin, der 1972 ermordet wurde, war ein bekannter Partner von Drogenbossen in Harlem. Berichten zufolge verheimlichte Janice Combs die Details von Melvins Ermordung vor ihrem Sohn und war darauf bedacht, ihm die bestmögliche Kindheit zu ermöglichen. Patterson behauptet, Combs' Mitschüler hätten „gerochen, dass er nicht hart ist“, und er sei als Kind stark schikaniert worden. Der Produzent verriet, dass bei Combs zu Hause „immer etwas los war“, Janice habe Partys geschmissen und „[Combs] feierte im Haus, und das haben wir oft gemacht.“. „Er war mit allen Arten von Alkohol umgeben; er war mit Kiffen umgeben. Es gab Drogenabhängige, Lesben, Homosexuelle, Zuhälter, Dealer. Das waren alles Leute, die in unserem Haus waren. Die Leute, die zu den Partys kamen, waren aus Harlem, von der Straße“, so Patterson in dem Dokumentarfilm. In einem Interview mit Vibe aus dem Jahr 1999 verriet Combs, dass er schon früh an Sex herangeführt wurde und seine Jungfräulichkeit mit 12 Jahren verlor. Der Gründer von Bad Boy Records wartet im Metropolitan Detention Center in Brooklyn auf seinen Prozess, nachdem er wegen Sexhandels, Verschwörung zur Erpressung und Transport zur Prostitution angeklagt wurde.